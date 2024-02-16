Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Синоптики уточнили, когда закончится снегопад в Алматы

Синоптики уточнили, когда закончится снегопад в Алматы Фото: Zakon.kz
Прогноз синоптиков сбылся. Утром 16 февраля 2024 года на Алматы обрушился снегопад. Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали Zakon.kz, когда он завершится.

О сильном снегопаде городские службы предупреждали накануне.

Материал по теме

Резкое похолодание до минус 22 градусов ожидается в Алматы

Инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев также напомнил, что вчера, 15 февраля 2024 года, было штормовое предупреждение.

"Прогнозировалось, что утром и днем начнется дождь, который перейдет в снег. Сильные осадки начались около 6 утра в районе аэропорта. И уже через три часа дождь перешел в снег".Даулет Кисебаев

По его словам, снегопад завершится ночью.

"Снег в городе продлится до 2-3 часов ночи 17 февраля. А после ожидается погода без осадков и понижением температуры".Инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области

Материал по теме

Фоторепортаж из заснеженного Алматы

Стоит отметить, что обрушившийся снегопад парализовал движение в городе.

Также из-за сильного снегопада на тротуарах образовалась жижа. Как отметили в акимате южной столицы, коммунальные службы мегаполиса переведены на усиленный режим работы.

Кроме того, в Международном аэропорту Алматы отменены или задерживаются десятки рейсов.

Читайте также

Казахстан Алматы гостиницы
В Алматы перестало хватать гостиниц для туристов
Казахстан туристы туризм
О неправильном распределении турпотоков в Казахстане заявил глава Kazakh Tourism
В Алматы задержали узбекского блогера
В Алматы задержали узбекского блогера Акылбека Муратова
Анастасия Московчук
Казгидромет Погода Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане
Глава КТЖ озвучил свою зарплату
Глава КТЖ озвучил свою зарплату
Совладелец крупнейшего предприятия Казахстана арестован
Совладелец крупнейшего предприятия Казахстана арестован
Резкое похолодание до минус 22 градусов ожидается в Алматы
Резкое похолодание до минус 22 градусов ожидается в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: