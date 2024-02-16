Синоптики уточнили, когда закончится снегопад в Алматы
Фото: Zakon.kz
Прогноз синоптиков сбылся. Утром 16 февраля 2024 года на Алматы обрушился снегопад. Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали Zakon.kz, когда он завершится.
О сильном снегопаде городские службы предупреждали накануне.
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Инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев также напомнил, что вчера, 15 февраля 2024 года, было штормовое предупреждение.
"Прогнозировалось, что утром и днем начнется дождь, который перейдет в снег. Сильные осадки начались около 6 утра в районе аэропорта. И уже через три часа дождь перешел в снег".Даулет Кисебаев
По его словам, снегопад завершится ночью.
"Снег в городе продлится до 2-3 часов ночи 17 февраля. А после ожидается погода без осадков и понижением температуры".Инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области
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Стоит отметить, что обрушившийся снегопад парализовал движение в городе.
Также из-за сильного снегопада на тротуарах образовалась жижа. Как отметили в акимате южной столицы, коммунальные службы мегаполиса переведены на усиленный режим работы.
Кроме того, в Международном аэропорту Алматы отменены или задерживаются десятки рейсов.
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