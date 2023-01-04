Из-за непогоды 28 рейсов задерживаются в аэропорту Астаны
Фото: Zakon.kz
4 января в столичном аэропорту наблюдаются задержки авиарейсов на взлет и на посадку. В пресс-службе воздушной гавани отметили, что в аэропорту постоянно ведутся работы по очистке от снега, в том числе на взлетно-посадочной полосе, сообщает Zakon.kz.
На данный момент, как сказано в сообщении, аэропорт работает в штатном режиме.
"Однако есть задержка рейсов. На прилет задерживаются 10 рейсов, на вылет – 18. Причина: метеоусловия в столице и позднее прибытие воздушного судна", – уточнили в пресс-службе.
Кроме того, сотрудники аэропорта обратились к пассажирам.
"Просим быть осторожными, также узнавать актуальную информацию в колл-центрах авиакомпаний и справочной аэропорта".
Стоит отметить, что в Астане буран продолжается второй день. А в Алматы с утра 4 января начался снегопад.
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