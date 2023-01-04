Из-за непогоды 28 рейсов задерживаются в аэропорту Астаны

Фото: Zakon.kz

4 января в столичном аэропорту наблюдаются задержки авиарейсов на взлет и на посадку. В пресс-службе воздушной гавани отметили, что в аэропорту постоянно ведутся работы по очистке от снега, в том числе на взлетно-посадочной полосе, сообщает Zakon.kz.

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