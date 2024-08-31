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Токаев освободил Маржикпаева от должности министра спорта

Ермек Маржикпаев, государственный служащий, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 09:06 Фото: primeminister.kz
Указом главы государства Ермек Маржикпаев освобожден от должности министра туризма и спорта Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ президента Касым-Жомарта Токаева опубликовала Акорда.

Ермек Маржикпаев занимал должность министра туризма и спорта Республики Казахстан с сентября 2023 года.

Ранее глава государства поздравил президента Татарстана Рустама Минниханова с Днем Республики.

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