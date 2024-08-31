Токаев освободил Маржикпаева от должности министра спорта
Фото: primeminister.kz
Указом главы государства Ермек Маржикпаев освобожден от должности министра туризма и спорта Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий указ президента Касым-Жомарта Токаева опубликовала Акорда.
Ермек Маржикпаев занимал должность министра туризма и спорта Республики Казахстан с сентября 2023 года.
Ранее глава государства поздравил президента Татарстана Рустама Минниханова с Днем Республики.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript