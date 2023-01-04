В Актобе на женщину рухнул мусорный бак, она погибла

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

1 января работница службы по вывозу мусора погибла из-за упавшего на нее мусорного контейнера. Как рассказали Zakon.kz в полиции региона, по данному факту начато досудебное расследование.

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