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В Актобе на женщину рухнул мусорный бак, она погибла

В Актобе на женщину рухнул мусорный бак, она погибла Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
1 января работница службы по вывозу мусора погибла из-за упавшего на нее мусорного контейнера. Как рассказали Zakon.kz в полиции региона, по данному факту начато досудебное расследование.

Трагедия произошла во дворе дома по пр. Санкибай батыра.

"При погрузке контейнера сломался подъемный механизм КАМАЗа, и металлический мусорный контейнер упал на 38-летнюю работницу ТОО по уборке мусора".Пресс-служба ДП Актюбинской области

От полученных травм, как уточнили в ведомстве, спустя несколько часов женщина скончалась в многопрофильной областной больнице.

"По данному факту начато досудебное расследование по ст. 156 ч. 3 УК РК "Нарушение правил охраны труда".Пресс-служба ДП Актюбинской области

21 декабря сообщалось о том, что жителя Бишкека осудили за убийство казахстанки.

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Анастасия Московчук
Актобе
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