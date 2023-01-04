В Актобе на женщину рухнул мусорный бак, она погибла
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
1 января работница службы по вывозу мусора погибла из-за упавшего на нее мусорного контейнера. Как рассказали Zakon.kz в полиции региона, по данному факту начато досудебное расследование.
Трагедия произошла во дворе дома по пр. Санкибай батыра.
"При погрузке контейнера сломался подъемный механизм КАМАЗа, и металлический мусорный контейнер упал на 38-летнюю работницу ТОО по уборке мусора".Пресс-служба ДП Актюбинской области
От полученных травм, как уточнили в ведомстве, спустя несколько часов женщина скончалась в многопрофильной областной больнице.
"По данному факту начато досудебное расследование по ст. 156 ч. 3 УК РК "Нарушение правил охраны труда".Пресс-служба ДП Актюбинской области
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