Казахстанка выбросила младенца в мусорный контейнер

В Усть-Каменогорске новорожденного без признаков жизни нашли в контейнере для мусора. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Восточно-Казахстанской области Zakon.kz пояснили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Согласно информации, опубликованной в СМИ, 44-летняя женщина проживала одна в съемной квартире. Также отмечено, что она не состояла на учете по беременности и родила дома. По ее словам, ребенок появился на свет без признаков жизни. После чего она решила избавиться от него и вынесла тело в мусор.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу полиции региона. Там 27 февраля 2025 года уточнили, что в ходе оперативных мероприятий мать ребенка уже установлена.

"В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего". Пресс-служба ДП ВКО

В январе мы сообщали о похожем случае. Тогда во дворе одного из домов по ул. Чернышевского в Алматы местные жители нашли ребенка. Малышке было всего пару часов от роду, ее госпитализировали. Позже правоохранители заявили, что мать, бросившая младенца, задержана.