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12 человек пропали в горах Туркестанской области

12 человек ищут в горах Туркестанской области Фото: Zakon.kz
5 января 2023 года в 10:00 в ДЧС Туркестанской области обратились с заявлением о пропаже людей, выехавших на двух машинах в горы Байжансай Байдибекского района, сообщает Zakon.kz.

Как отметили заявители, последний раз пропавшие связывались со своими родственниками 3 января 2023 года в 16:00. Они должны были вернуться в Шымкент 3 января.

По данным ДЧС, в поисковых работах задействованы спасатели и техника высокой проходимости. Кроме того, задействована авиация МЧС.

Вместе с тем Департамент по чрезвычайным ситуациям рекомендует не пренебрегать сообщениями о штормовом предупреждении.

"Собираясь в горы, обязательно ознакомьтесь с погодой. Сообщите своим близким о запланированном горном маршруте и времени возвращения в город. Не сокращайте путь по незнакомой дороге. У вас должен быть заряженный телефон и пауэрбанк. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните 112".Пресс-служба ДЧС Туркестанской области

3 января сообщалось о том, что в горной местности Алматинской области потерялась семья из 7 человек (четверо мужчин, две женщины и ребенок). Их нашли.

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Анастасия Московчук
Туркестанская область
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