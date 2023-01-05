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Алихан Смаилов совершил обряд Құрбан шалу в память о жертвах января

Алихан Смаилов посетил мечеть Фото: пресс-служба главы кабмина
Глава Правительства совершил молитву и обряд жертвоприношения Құрбан шалу в память о жертвах январских событий, сообщает Zakon.kz.

В годовщину январских событий премьер-министр Казахстана посетил столичную мечеть Абу Насыра аль-Фараби.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть Хазрет Султан, где почтил память жертв январских событий. 

Первое в 2023 году пленарное заседание Мажилиса, которое состоялось 5 января 2023 года, было посвящено январским событиям.

23 декабря на Новой площади в Алматы состоялось торжественное открытие памятника, посвященного трагическим событиям января 2022 года. В церемонии открытия мемориала приняли участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и аким города Ерболат Досаев.

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