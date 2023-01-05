Трое детей попали в больницу из-за отравления угарным газом в Алматинской области

4 января в селе Кеген Кегенского района Алматинской области в многоквартирном жилом доме отравились угарным газом 4 человека, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС РК, потерпевшие получили отравление из-за забитого дымохода.

"Женщину 1997 года рождения и трех детей 2019, 2020 и 2022 года рождения госпитализировали. Их состояние средней степени тяжести". Пресс-служба МЧС РК

В МЧС РК настоятельно рекомендуют жителям проверять противопожарное состояние своих домов, квартир, особо обращая внимание на печное отопление и исправность электропроводки и электроприборов.

19 декабря 2022 года Министерство по чрезвычайным ситуациям обращалось к казахстанцам в связи с участившимися случаями отравления угарным газом.

