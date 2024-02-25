Женщина и ее две дочери чуть не отравились насмерть угарным газом в Алматинской области

Женщина и ее две дочери-подростки отравились угарным газом в селе Каратурык Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Алматинской области, 25 февраля в 13:15 поступило сообщение о том, что в с. Каратурык Енбекшиказахского района по ул. Мынбаева в частном жилом доме из-за нарушений правил эксплуатации печи на твердом топливе (неисправность печи) получили отравление угарным газом три человека.

"Были госпитализированы в центральную районную больницу Енбекшиказахского района села Шелек в тяжелом состоянии хозяйка дома 1974 года рождения и ее дочери 2009 и 2010 годов рождения. У обеих – состояние средней степени тяжести", – говорится в сообщении.

ДЧС Алматинской области призывали граждан соблюдать правила безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.



Похожая история произошла в Восточно-Казахстанской области. В селе Гагаринов жилом доме из-за топки печи с нечищеным своевременно дымоходом угарный газ распространился по комнатам, что привело к отравлению людей.