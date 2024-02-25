Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Женщина и ее две дочери чуть не отравились насмерть угарным газом в Алматинской области

Женщина и ее две дочери чуть не отравились насмерть угарным газом в Алматинской области Фото: Zakon.kz
Женщина и ее две дочери-подростки отравились угарным газом в селе Каратурык Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Алматинской области, 25 февраля в 13:15 поступило сообщение о том, что в с. Каратурык Енбекшиказахского района по ул. Мынбаева в частном жилом доме из-за нарушений правил эксплуатации печи на твердом топливе (неисправность печи) получили отравление угарным газом три человека.

"Были госпитализированы в центральную районную больницу Енбекшиказахского района села Шелек в тяжелом состоянии хозяйка дома 1974 года рождения и ее дочери 2009 и 2010 годов рождения. У обеих – состояние средней степени тяжести", – говорится в сообщении.

ДЧС Алматинской области призывали граждан соблюдать правила безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.

Похожая история произошла в Восточно-Казахстанской области. В селе Гагаринов жилом доме из-за топки печи с нечищеным своевременно дымоходом угарный газ распространился по комнатам, что привело к отравлению людей.

Читайте также

Два автомобиля столкнулись в Астане, пострадали три пешехода
Два автомобиля столкнулись в Астане, пострадали три пешехода
Известный бизнесмен скончался в ДТП на трассе Карагандинской области
Известный бизнесмен скончался в ДТП на трассе Карагандинской области
салон автобуса
В Астане водителя наказали за выпавшую из автобуса пассажирку
Диана Абдуллаева
Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
МИД Германии переименовал Киев
МИД Германии переименовал Киев
Метель и сильный ветер: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение
Метель и сильный ветер: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение
землетрясение в Алматы
Землетрясение вновь почувствовали алматинцы
землетрясение
Можно ли спрогнозировать землетрясение, рассказал эксперт
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: