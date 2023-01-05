Полицейские Жезказгана спасли мужчину от суицида

Мужчину от суицида спасли полицейские Жезказгана, сообщает Zakon.kz.

4 января в полицию поступило сообщение от жительницы города о том, что на балконе дома по улице Сейфуллина человек громко кричит и мешает спать соседям. Полицейские отреагировали на сигнал и экстренно выехали на вызов. Прибыв на место они увидели мужчину, который висел на балконе и в любой момент мог упасть. Благодаря мобильным действиям стражей порядка жильца удалось снять с балкона и спасти.

"Как оказалось, в квартире никого не было. Нам пришлось выбить дверь, чтобы войти в помещение. Когда мы приехали на вызов, то увидели свисающего с балкона мужчину средних лет. Он был взволнован, эмоционален и кричал. Если бы мы прибыли позже, то не знаю, успели бы мы. Мы прибыли во время. Здесь счет шел на минуты. Сейчас его жизни ничего не угрожает и спасенный мужчина чувствует себя удовлетворительно". Пресс-служба ДП Жезказгана

Мужчина доставлен в Управление полиции Жезказгана. Он прошел медицинское освидетельствование и благодарен за спасенную жизнь.

По данному инциденту ведутся следственные мероприятия.

Ранее, в середине декабря, в селе Ушбиик Жарминского района Абайской области двое девятиклассников пытались покончить с собой из-за травли ребят постарше.