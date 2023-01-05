Министр просвещения заявил о том, что готов к открытому диалогу с педагогами

Новый министр просвещения Гани Бейсембаев заявил о том, что готов к открытому диалогу с педагогами и журналистами, сообщает Zakon.kz.

Глава ведомства через Facebook выразил благодарность президенту Казахстана, а также обратился к учителям и воспитателям.

"Дорогие друзья, коллеги! Благодарю Касым-Жомарта Кемелевича Токаева за оказанное высокое доверие и возложенную ответственность и выражаю готовность приложить все усилия для развития сферы образования в интересах соотечественников. Вчера, на приеме у главы государства, получил поручения, касающиеся эффективной и качественной реализации государственных и отраслевых программ, национальных проектов". Гани Бейсембаев

Он отметил, что президент во время диалога обратил внимание на важность своевременного решения всех вопросов.

"Мне вверена важная сфера, охватывающая дошкольное, среднее, дополнительное, техническое и профессиональное образования, а также вопросы инклюзивного образования и защиты прав детей. В соответствии с поручениями президента до настоящего времени уже проделана большая работа для развития нашей сферы. Благодарю за совместную работу Асхата Канатовича Аймагамбетова, хотел бы отметить, что преемственность в нашей работе будет продолжена. Я готов к открытому диалогу с воспитателями, учителями, учащимися, родительской общественностью, педагогами, журналистами, профессиональными экспертами", – сказал министр.

По его словам, благодаря конструктивному диалогу вместе с педагогами ведомству удастся создать "все условия для обеспечения качественного обучения и создания различных возможностей для детей".

Гани Бейсембаев был назначен новым министром просвещения Республики Казахстан 4 января.

