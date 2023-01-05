Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Министр просвещения заявил о том, что готов к открытому диалогу с педагогами

президент РК Фото: Акорда
Новый министр просвещения Гани Бейсембаев заявил о том, что готов к открытому диалогу с педагогами и журналистами, сообщает Zakon.kz.

Глава ведомства через Facebook выразил благодарность президенту Казахстана, а также обратился к учителям и воспитателям.

"Дорогие друзья, коллеги! Благодарю Касым-Жомарта Кемелевича Токаева за оказанное высокое доверие и возложенную ответственность и выражаю готовность приложить все усилия для развития сферы образования в интересах соотечественников. Вчера, на приеме у главы государства, получил поручения, касающиеся эффективной и качественной реализации государственных и отраслевых программ, национальных проектов". Гани Бейсембаев

Он отметил, что президент во время диалога обратил внимание на важность своевременного решения всех вопросов.

"Мне вверена важная сфера, охватывающая дошкольное, среднее, дополнительное, техническое и профессиональное образования, а также вопросы инклюзивного образования и защиты прав детей. В соответствии с поручениями президента до настоящего времени уже проделана большая работа для развития нашей сферы. Благодарю за совместную работу Асхата Канатовича Аймагамбетова, хотел бы отметить, что преемственность в нашей работе будет продолжена. Я готов к открытому диалогу с воспитателями, учителями, учащимися, родительской общественностью, педагогами, журналистами, профессиональными экспертами", – сказал министр.

По его словам, благодаря конструктивному диалогу вместе с педагогами ведомству удастся создать "все условия для обеспечения качественного обучения и создания различных возможностей для детей".

Гани Бейсембаев был назначен новым министром просвещения Республики Казахстан 4 января.

Читайте также

Назначен новый министр просвещения

Учителей с 30-летним стажем освободили от тестирования

Аймагамбетов дал совет, как привить ребенку любовь к чтению

Елена Беляева
Министерство просвещения РК
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
базовые показатели с 1 января 2023 года
Минимальная зарплата и пенсия выросли с 1 января 2023 года
Синоптики рассказали, какую погоду принесет циклон в Казахстан в ближайшие дни
Синоптики рассказали, какую погоду принесет циклон в Казахстан в ближайшие дни
как будет развиваться Казахстан 2023 году
Астролог дала прогноз для Казахстана на 2023 год
Представители каких знаков зодиака с возрастом становятся красивее
Представители каких знаков зодиака с возрастом становятся красивее
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления