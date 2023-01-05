Коллеги погибшего в цехе АМТ рабочего рассказали подробности несчастного случая

Коллеги погибшего в цехе АО "АрселорМиттал Темиртау" рабочего рассказали подробности несчастного случая, сообщает Zakon.kz.

Они уточнили, что погиб 27-летний рабочий подрядной организации ТОО "Мартенстрой".

"В 14:10 электросварщик Александр Богатырев переносил электрический удлинитель с подключенным к нему светильником под напряжением 220 вольт. Оборудование принадлежит подрядной организации "Мартенстрой". Он переносил во влажных перчатках и валенках. При переносе наступил ногой на разливы воды на полу. В результате получил удар электрическим током из-за нарушенной изоляции на удлинителе в нескольких местах. Богатырев получил травму, несовместимую с жизнью", – говорят источники в компании "АрселорМиттал Темирау".

Тем временем коллеги погибшего считают, что не только он виноват в своей гибели. Они сообщают, что на полу цеха были лужи воды. А все из-за того, что крыша цеха прохудилась.

"Пока погода была хорошая, в цехе было сухо. Погода испортилась, и сразу же из всех щелей там потекло. Условия труда для производства работ, которые они выполняли, не соответствуют безопасности. Их вообще не должны были допускать к этой работе. Возможно, не будь там этой воды, ничего бы этого не произошло", – предполагают коллеги погибшего мужчины.

У погибшего остались мать, бабушка и сестра.

"Он был хорошим, открытым, работящим человеком. Действительно, его очень жаль. Такая нелепая смерть он удлинителя. Это должно нам всем стать уроком", – скорбят его коллеги.

Ранее по факту гибели работника подрядной организации АО "АрселорМиттал Темиртау" было зарегистрировано уголовное дело по ч. 3 ст. 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда".

Ведется расследование.

Ева Гоцкая