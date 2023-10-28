АМТ: Мы окажем всестороннюю помощь и поддержку семьям наших погибших коллег

В АО "АрселорМиттал Темиртау" заявили, что компания окажет всестороннюю помощь и поддержку семьям погибших на шахте им. Костенко горняков, сообщает Zakon.kz.

В компании подчеркнули, что "никакие слова не могут передать боль и горечь утраты, которые испытывают сотрудники "АрселорМиттал Темиртау" после известия об аварии, произошедшей сегодня утром на шахте Костенко".

"Спасательные работы на шахте продолжаются. Наши самые глубокие и искренние соболезнования семьям тех, кто потерял своих родных. Разделяя горечь невосполнимой утраты, мы окажем всестороннюю помощь и поддержку семьям наших погибших коллег", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте АМТ 28 октября 2023 года.

В "АрселорМиттал Темиртау" также заверили, что "все пострадавшие сотрудники получат комплексный уход и помощь в реабилитации".