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12 россиян спасли из снежного плена в Восточном Казахстане

12 россиян спасли из снежного плена в Восточном Казахстане Фото: pixabay
В Восточно-Казахстанской области спасатели эвакуировали 12 россиян из снежного плена. По данным ДЧС региона, в области остаются закрытыми 15 дорог, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что в Шемонаихинском районе заложниками непогоды стали 12 человек, оставшиеся на республиканской трассе "Усть-Каменогорск – Шемонаиха – Граница РФ".

"На помощь к ним прибыл отряд спасателей ДЧС ВКО. Из зоны опасности эвакуировали 12 граждан России, в том числе двое детей. Их разместили в одной из гостиниц Шемонаихи".Пресс-служба ДЧС ВКО

Вместе с тем ДЧС ВКО просит граждан отменить все поездки, пока погода не стабилизируется.

Не стоит рисковать и подвергать свою жизнь опасности. В регионе на 6 января действует штормовое предупреждение: сильная метель, гололед.

5 января сообщалось, что застрявшие в снежном заносе на Бортогайском водохранилище эвакуированы.

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