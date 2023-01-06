В Семее 5-летний мальчик позвонил спасателям и спас младших братьев

Находчивый пятилетний мальчик из Семея, оставшись дома наедине с младшими братьями, почувствовал запах гари и позвонил на номер "112", сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении пресс-службы ДЧС Абайской области, на место незамедлительно выехали спасателей, а также полиция и медики.

Тем временем диспетчеры МЧС связались с мальчиком по видеосвязи и убедились, что открытого пламени в жилище нет. Они попросили ребенка открыть окна для проветривания помещения.

"Дети были заблокированы в частном доме. Пожарные при помощи инструментов взломали дверной замок и передали детей врачам". Пресс-служба ДЧС Абайской области

Также отмечено, что малышей отвезли в больницу с отравлением угарным газом легкой степени.

В ДЧС призывают родителей не оставлять детей без присмотра, а также неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.

4 января в СКО пенсионерка отравилась угарным газом из-за неисправной печи.