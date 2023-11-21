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Трехлетний мальчик застрелил младшего брата в США

ребенок застрелил брата Фото: Zakon.kz
В штате Индиана ребенок нашел пистолет в сумочке матери и выстрелил в двухлетнего брата, мальчика спасти не удалось, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет NBC, в округе Лейк полиция расследует трагический случай, произошедший в частном доме, где 3-летний мальчик достал из сумки матери пистолет, направил его на двухлетнего брата и нажал на курок.

Отмечается, что пострадавшего с ранением госпитализировали, врачи боролись за жизнь ребенка, но не смогли его спасти.

По словам матери, инцидент произошел, когда она на несколько минут вышла из спальни и оставила свою сумочку на кровати.

Ранее сообщалось, что макаки забрались в дом и покусали младенца в Таиланде.

Елена Беляева
США
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