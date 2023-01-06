Джеймс Кэмерон раскрыл подробности третьей части "Аватара"
Фото: кадр из фильма "Аватар: Путь воды"
Режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что следующие фильмы "Аватара" будут лучше, сообщает Zakon.kz.
Режиссер Джеймс Кэмерон раскрыл подробности третьей части "Аватара" в беседе с телеканалом 20 Minutes.
Кэмерон рассказал, что в будущем фильме появится клан на’ви, отличающийся от всех остальных.
"В первых фильмах есть очень отрицательные примеры людей и очень позитивные примеры на’ви. В "Аватаре-3" мы сделаем все наоборот".Джеймс Кэмерон
В третьей части Кэмерон обещал показать культуры Пандоры, которые зрители ранее не видели, в том числе "воинственное племя огня".
"Мы будем исследовать новые миры, продолжая историю главных героев. Могу сказать, что последние части будут лучшими. Остальные были введением, своего рода подготовкой стола к главному блюду".Джеймс Кэмерон
Ранее Кэмерон признался, что сожалеет о тех картинах, которые он не снял из-за работы над "Аватаром".
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