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Джеймс Кэмерон раскрыл подробности третьей части "Аватара"

Джеймс Кэмерон рассказал о третьей части Аватара Фото: кадр из фильма "Аватар: Путь воды"
Режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что следующие фильмы "Аватара" будут лучше, сообщает Zakon.kz.

Режиссер Джеймс Кэмерон раскрыл подробности третьей части "Аватара" в беседе с телеканалом 20 Minutes.

Кэмерон рассказал, что в будущем фильме появится клан на’ви, отличающийся от всех остальных.

"В первых фильмах есть очень отрицательные примеры людей и очень позитивные примеры на’ви. В "Аватаре-3" мы сделаем все наоборот".Джеймс Кэмерон

В третьей части Кэмерон обещал показать культуры Пандоры, которые зрители ранее не видели, в том числе "воинственное племя огня".

"Мы будем исследовать новые миры, продолжая историю главных героев. Могу сказать, что последние части будут лучшими. Остальные были введением, своего рода подготовкой стола к главному блюду".Джеймс Кэмерон

Ранее Кэмерон признался, что сожалеет о тех картинах, которые он не снял из-за работы над "Аватаром". 

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