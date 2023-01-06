Режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что следующие фильмы "Аватара" будут лучше, сообщает Zakon.kz.

Режиссер Джеймс Кэмерон раскрыл подробности третьей части "Аватара" в беседе с телеканалом 20 Minutes.



Кэмерон рассказал, что в будущем фильме появится клан на’ви, отличающийся от всех остальных.

"В первых фильмах есть очень отрицательные примеры людей и очень позитивные примеры на’ви. В "Аватаре-3" мы сделаем все наоборот". Джеймс Кэмерон

В третьей части Кэмерон обещал показать культуры Пандоры, которые зрители ранее не видели, в том числе "воинственное племя огня".

"Мы будем исследовать новые миры, продолжая историю главных героев. Могу сказать, что последние части будут лучшими. Остальные были введением, своего рода подготовкой стола к главному блюду". Джеймс Кэмерон

Ранее Кэмерон признался, что сожалеет о тех картинах, которые он не снял из-за работы над "Аватаром".

