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Три женщины погибли из-за прорыва батареи в Кокшетау

Три женщины погибли из-за прорыва батареи в Кокшетау Фото: Zakon.kz
Ночью 2 января в одной из квартир Кокшетау произошел порыв системы отопления. В результате, как рассказали Zakon.kz в полиции региона, помещение затопило горячей водой, погибли три человека.

По данным полиции, квартира была заперта изнутри.

Спасатели открыли дверь и обнаружили тела трех женщин 50, 56 и 59 лет: владелицы жилья и двух ее подруг.

"Согласно заключению медицинского освидетельствования, причиной смерти стал ожоговый шок. Данный факт внесен в ЕРДР. Назначена судебно-медицинская экспертиза".Пресс-служба ДП Акмолинской области

Как добавили в полиции, проводится досудебное расследование.

4 января сообщалось, что в Западном Казахстане годовалый ребенок подавился морковью и умер.

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Анастасия Московчук
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