Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Талые воды затопили подвальное помещение школы в Кокшетау

Талые воды затопили подвальное помещение школы в Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2024 02:14 Фото: МЧС РК
В Кокшетау 24 марта талые воды затопили в школе №22 помещение, где готовят пищу. Оно находится в подвале, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, информация о подтоплении поступила в 21:00.

"На месте задействованы силы ДЧС Акмолинской области и ТОО "Кокше-Тазалык". Проводятся работы по откачке талой воды с подвального помещения. Причиной подтопления послужило отсутствие герметичности отверстий для проходящих внутрь электрокоммуникаций", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 21:15 вода перестала поступать в подвальное помещение.

Ранее сообщалось, что талые воды затопили автодорогу в Восточно-Казахстанской области.

Читайте также

В Астане несколько автобусных маршрутов изменили схему движения
В Астане несколько автобусных маршрутов изменили схему движения
Диана Абдуллаева
Кокшетау
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
паводки
В трех областях Казахстана ожидаются паводки
Теракт в московском в &quot;Крокус сити холле&quot;: что известно к этому часу
Теракт в московском "Крокус Сити Холле": что известно к этому часу
начало весны
Дождь, снег и гололед прогнозируют в Казахстане 24 марта
Чудовищный теракт в Москве: что известно к этому часу
Чудовищный теракт в Москве: что известно к этому часу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: