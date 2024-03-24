Талые воды затопили подвальное помещение школы в Кокшетау

Фото: МЧС РК

В Кокшетау 24 марта талые воды затопили в школе №22 помещение, где готовят пищу. Оно находится в подвале, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, информация о подтоплении поступила в 21:00. "На месте задействованы силы ДЧС Акмолинской области и ТОО "Кокше-Тазалык". Проводятся работы по откачке талой воды с подвального помещения. Причиной подтопления послужило отсутствие герметичности отверстий для проходящих внутрь электрокоммуникаций", – говорится в сообщении. Отмечается, что в 21:15 вода перестала поступать в подвальное помещение. Ранее сообщалось, что талые воды затопили автодорогу в Восточно-Казахстанской области. Читайте также В Астане несколько автобусных маршрутов изменили схему движения

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