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Спецоперация КНБ: ликвидирована поставка афганских наркотиков через Казахстан в Европу

Спецоперации КНБ: ликвидирована поставка афганских наркотиков через Казахстан в Европу, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 12:11 Фото: Zakon.kz
Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана провел совместные операции по противодействию наркотрафику со странами Европы, сообщает Zakon.kz.

В сообщении от 3 мая 2024 года отмечено, что КНБ в конце 2023 года реализована операция по пресечению международного канала поставки наркотиков по так называемому "Северному маршруту".

В ходе оперативной разработки был установлен действующий канал контрабанды героина из Афганистана через территорию Казахстана в страны Европы.

"Комитетом во взаимодействии с зарубежными партнерами и компетентными органами Германии выявлена развитая сеть одного из международных наркосиндикатов. Завершающей стадией разработки стало задержание в Германии двух иностранцев при транспортировке 60 кг опия и 12 кг метамфетамина".Пресс-служба КНБ РК

Теперь правоохранительные органы Германии проводят досудебное расследование.

Далее сказано, что в феврале 2024 года в рамках уже другой разработки вскрыты намерения участников транснациональной наркоструктуры по организации очередного международного канала контрабанды афганских наркотиков.

"С целью ликвидации всех звеньев наркоцепи при координации Генеральной прокуратуры Казахстана организовано взаимодействие с европейскими партнерами. В результате принятых мер задержан основной организатор наркоканала – гражданин Испании, у которого изъято 10 кг метамфетамина, доставленных в Европу из Афганистана через Казахстан".Пресс-служба КНБ РК

Стоит отметить, что рыночная стоимость изъятых наркотиков в Европе оценивается свыше 2,5 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Департаментом КНБ по Актюбинской области в феврале 2024 года ликвидирован международный канал поставок наркотиков из дальнего зарубежья в Казахстан с использованием почтовых отправлений.

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