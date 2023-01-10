Топ-6 вдохновляющих фильмов о сильных и независимых женщинах

В прошлом веке, актрисы театра и кино нередко сталкивались с дискриминацией по половому признаку. Они чаще всего играли роли подруг или матерей главных героев. Сегодня в кино мы видим супергероинь, шпионок и чемпионок. Zakon.kz собрал картины, посвященные талантливым и успешным женщинам.

О представительницах слабого пола снимают комедийные и драматические фильмы. Они становятся главными персонажами мультфильмов, преодолевая трудности и доказывая, что сила духа не зависит от пола. Их истории доказывают, что нет ничего невозможного.

"Эрин Брокович"

Лента основана на реальных событиях. Это история о сильной и в то же время слабой женщине. В главных ролях Джулия Робертс. По сюжету, Эрин – разведенная женщина с двумя детьми, у которой нет образования, но достаточно энергии, куража и упорства. Устроившись в адвокатскую контору, Эрин выясняет, что крупная компания отравляет водоемы токсичными отходами. Главная цель женщины – заставить корпорацию выплатить компенсацию пострадавшим.

Отсутствие высшего образования и выдающихся интеллектуальных способностей, не мешает ей победить мощнейшую корпорацию, которая в буквальном смысле отравляла жизни людей. Благодаря своей настойчивости, упорству и неравнодушии к чужим судьбам позволяют ей сделать просто невозможное. В моменты, когда у вас опускаются руки и кажется, что все потеряно, посмотрите этот фильм.

"Джеки"

Американский драматический фильм-биография, о Жаклин Кеннеди – первой леди Соединенных Штатов. В начале 60-х, она была иконой стиля и самой популярной женщиной своего времени. О Кеннеди снято немало картин и написаны десятки книг. Даже с годами интерес к ее жизни не угасает. Фильм "Джеки" снял чилийский режиссер Пабло Ларраин. В этой ленте авторы воспроизвели один из трагических моментов в американской истории – убийство президента Кеннеди в Далласе, и последовавшие за ним несколько дней, показав эти события глазами самой Жаклин. Весь мир восхищался, как достойно она держалась на публике – стойко, с достоинством и самообладанием.

К слову, картина получила "Оскара" за лучшие костюмы и саундтрек, а главная героиня Натали Портман удостоилась номинации на главную женскую роль.

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Еще одна картина, завоевавшая номинации на премии киноакадемии. Фрэнсис МакДорманд, сыгравшая главную героиню Милдред Хейс получила "Оскар" в номинации "Лучшая женская роль".

Она сыграла горюющую мать, чью дочь изнасиловал и убил неизвестный. Отчаявшаяся, но не теряющая надежды мать пытается добиться справедливости. Милдред решается на смелый шаг. На въезде в город она арендует три билборда и оставляет на них послание главе полиции Уильяму Уиллоуби, в котором спрашивает, сколько еще это будет продолжаться?

Эта картина не похожа на многие другие ленты, и в ней безусловно есть свои особенности. Это один из самых сильных драматических фильмов последнего времени. Фильм очень реалистичный, с социальным контекстом, блестящей актерской игрой и глубокими диалогами.

"Железная леди"

Биографическая драма от режиссера Филлида Ллойда. В главных ролях Мерил Стрип и Джим Бродбент. Еще одна история становления сильной женщины. За роль Маргарет Тэтчер Мерил Стрип стала лауреатом премий "Золотой глобус" и "Оскар" за лучшую женскую роль в драме, а сам фильм стал обладателем второй премии "Оскар" за лучший грим.

Действие фильма происходит в наши дни. Картина открывается сценой, в которой пожилая Маргарет Тэтчер покупает в магазине молоко и газету. Придя домой, она обсуждает текущее положение Англии со своим мужем. Уже несколько лет Тэтчер борется с деменцией, которая мешает ей жить обычным образом. Ей постоянно видится ее умерший муж, вспоминаются отрывки из прошлого. Железную леди режиссер показал не только блестящим политиком, но и любящей женщиной, которая пытается сохранить семейный очаг.

Картина рассказывает не только о восхождении к власти дочери обычного бакалейщика, но и о том, что происходит с правителями после ухода из власти. При просмотре фильма, зритель вместе с главной героиней будет проживать эмоции, которые Тэтчер испытывала на пути к своему успеху. Это история о сильной женщине, вдохновляет и заставляет верить в свои силы. Фильм мотивирует найти в себе и сделать хоть что-то на пути к своей мечте и цели.

"Скрытые фигуры"

Биографическая драма режиссера и сценариста Теодора Мелфи. Это история про научно-технический прогресс и космическую гонку времен холодной войны. В картине сразу три главные героини – женщины-ученые, которые работали над математическими вычислениями в NASA. Они внесли значимый вклад в подготовку к орбитальному полету, совершенному американским астронавтом Джоном Гленном. Несмотря на все трудности, исследователям удастся выполнить свою миссию.

Вдохновляющая драма о трех талантливых афроамериканских подругах – математике, инженере и программисте – ломает барьеры, доказывая, что у гениальности нет ни пола, ни расы. Это живой, воодушевляющий фильм, который понравится даже самому вредному киноману.

Фильм– лауреат премий "Сатурн" и Гильдии актеров.

"Фрида"

Для всего мира искусств Фрида Кало – пример удивительно талантливой и страстной женщины. Культовую художницу играет блестящая Сальма Хайек. Эта картина о сильной женщине трудной судьбы, которую физическая и душевная боль только закалили. Несчастная любовь, измены мужа, мексиканского живописца Диего Риверы, невозможность иметь детей, алкоголизм и страдания – кажется, что Фрида прошла через все.

Фильм был номинирован на премию "Оскар" сразу в шести номинациях. В результате он удостоился наград за "Лучший грим" и "Лучшую музыку".