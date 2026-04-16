Советы

Как сжечь больше калорий во время прогулки: неожиданный способ

женщина и ребенок, прогулка, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 19:52 Фото: pixabay
Обычная прогулка может стать более энергозатратной и полезной для организма, если выбирать неровные поверхности вместо асфальта, сообщает Zakon.kz.

Рельеф имеет значение

Врач-физиотерапевт, кандидат медицинских наук Галина Энгельгардт подчеркивает, что рельеф местности может очень по-разному влиять на движения при ходьбе.

"Наиболее очевидные различия возникают при перепаде высот, например, при ходьбе по ступенькам или в горку. Однако имеет значение также и характер покрытия. Мягкие и неровные поверхности увеличивают нагрузку на ноги и требуют больше энергии по сравнению с гладкими и твердыми".Галина Энгельгардт

К примеру, при ходьбе по песку затраты будут существенно выше, чем по твердой земле. На некоторых участках меняется скорость и длина шага, где-то сложнее сохранять равновесие, что требует больше усилий от стабилизирующих мышц.

Как потратить больше калорий

Издание "АиФ" приводит в пример эксперимент, который провел коллектив ученых из США, чтобы оценить энергетические затраты на ходьбу по тротуару, грунту, гравию и древесной щепе.

Расход энергии рассчитывали по чистой скорости метаболизма. Она составила для тротуара – 189,1, грунта – 204,4, гравия – 218,9, травы – 223,2, древесной щепы – 240.

Кому по дорожке, а кому по траве

Конечно же, при выборе наиболее полезного для себя варианта ходьбы следует учитывать длительность прогулки, возраст и состояние здоровья.

"Ходьба по асфальту требует меньше всего нагрузки, это может быть удобно для долгих прогулок и пожилых людей. При ходьбе по грунту, траве, гравию и щепе необходимо больше сложных усилий опорно-двигательного аппарата, что полезно для мышц ног и развития координации. Однако нужно быть очень осторожным, если есть заболевания суставов, так как неровные поверхности больше нагружают конечности".Галина Энгельгардт

Ранее казахстанский блогер Абай Кабдрашитов, прославленный развлекательным контентом, опубликовал познавательное видео. В ролике он обратился к одному из самых известных тренеров страны Айтыму Жакупову и устроил опрос в формате "правда или миф".

