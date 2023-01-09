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Беспорядки в Бразилии: 30 участников арестованы, еще 400 человек задержаны

Беспорядки в Бразилии: 30 участников арестованы, еще 150 человек задержаны Фото: https://t.me/zvezdanews
30 участников беспорядков арестованы в столице Бразилии, еще 150 человек задержаны. Генпрокурор Бразилии Аугусту Арас потребовал от прокуратуры столичного Федерального округа возбудить уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, по предварительным оценкам, в акциях протеста участвуют около пяти тысяч человек.

Арестованным может грозить до 12 лет тюремного заключения. 

Полиция постепенно восстанавливает контроль над захваченными вандалами зданиями.

Ранее сообщалось, что в столице страны объявлен режим ЧС до конца месяца, беспорядки устраняют.

Участники не согласны с победой президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы на выборах и требуют его отставки. Бунтовщики прорвали полицейское оцепление и ворвались в здание парламента – Национального конгресса. Сообщается, что после часть протестующих предприняла попытки войти в президентский дворец. И им это удалось. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Президента экстренно эвакуировали на окраину столицы из-за захвата правительственных зданий.

Коллеги Лулу да Силвы – президенты Чили, Кубы, Колумбии, а также Франции выразили ему солидарность.

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Елена Вебер
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