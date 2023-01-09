Президент Бразилии Лула да Силва вернулся в президентский дворец

Бразильский лидер Лула да Силва прибыл в разгромленный президентский дворец, чтобы самому оценить масштабы разрушений, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие кадры были показаны в эфире телеканала GloboNews.

По информации ТАСС, президент приехал уже после того, как сотрудники правоохранительных органов завершили осмотр пострадавших помещений.

"Я сейчас возвращаюсь в Бразилиа, там посещу три здания, где произошли погромы, и будьте уверены, что подобное больше не повторится. Мы постараемся установить личности тех, кто финансировал все это, кто оплатил проезд, проживание и питание всех этих людей. И они заплатят", – заявил Лула да Силва, выступая перед журналистами.



Ранее сообщали, что президента Бразилии Лулу да Силву экстренно эвакуировали на вертолете из-за захвата здания правительства.

Позже он объявил режим ЧС до конца месяца. Далее сообщали о том, что 30 участников погромов арестованы, еще 400 человек задержаны.

Сторонники Болсонару недовольны итогами президентских выборов и победой на них Лулы да Силвы. Потому они прорвали полицейское оцепление и ворвались в здание парламента – Национального конгресса. После часть протестующих предприняла попытки войти в президентский дворец. И им это удалось. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно предварительным оценкам, в беспорядках участвовали порядка 5 тыс. человек.