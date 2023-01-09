Бизнес по-шымкентски: 50 млн тенге вымогали у чиновника из Туркестанской области

В Шымкенте сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) департамента полиции города задержали бизнесмена, подозреваемого в вымогательстве крупной суммы денег у чиновника из Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

В ДП Шымкента обратился руководитель одного из госучреждений, который сообщил, что частный предприниматель под угрозой распространить информацию, порочащую его деловую репутацию, требует 50 млн тенге.

"Заявление оперативники зарегистрировали в ЕРДР по ст. 194 УК РК "Вымогательство". Сотрудники УБОП провели оперативные мероприятия и установили личность подозреваемого... Полицейские задержали его с поличным во время передачи 45 млн тенге, из которых 40 млн тенге были муляжами", - говорится в сообщении.

Подозреваемым оказался житель мегаполиса, который ранее участвовал в конкурсе по госзакупу, однако проиграл, и в этом обвинил потерпевшего.

"Подозреваемый находится под стражей. В отношении него проводится досудебное расследование", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что полицейские проверяют причастность задержанного и к другим аналогичным преступлениям.

28 декабря 2022 года стало известно, что в Шымкенте задержали вооруженного мужчину по подозрению в вымогательстве. Задержание сотрудники УБОП ДП Шымкента провели по месту жительства, изъяли пистолет Макарова, три патрона к нему и нож.