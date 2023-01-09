В Туркестанской области нашли тело пропавшего 77-летнего мужчины

8 января тело жителя села Кызылту Молдабека Игенбаева нашли в местности Шурен Тобе. Его обнаружили двое сельчан, которые вышли на поиски вместе с полицейскими. Признаков насильственной смерти не было, сообщает Zakon.kz.

По факту назначена экспертиза. Проводится досудебное расследование.

5 января Молдабек Игенбаев вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Его разыскивали полицейские, волонтеры и жители села, в том числе привлекались лошади.



16 декабря 2022 года разыскиваемого более трех недель парня нашли мертвым в Атырауской области. 20 ноября ранним утром мужчина вышел из дома и больше его не видели.

