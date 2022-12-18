Разыскиваемого более трех недель парня нашли мертвым в Атырауской области
Фото: instagram.com/atyrau_tjd
16 декабря пастух обнаружил в степи тело 24-летнего жителя села Караколь Кызылкогинского района, сообщает Zakon.kz.
Об этом написало издание "Ак Жайык". Чабан искал в степи своих баранов и нашел тело среди могил в местечке "Өмірәлі", что в 22 км от Караколя.
20 ноября ранним утром мужчина вышел из дома и больше его не видели. В поисках участвовали большие силы ДЧС и полиции с задействованием вертолета АО "КазАвиаСпас", но так как результата не было, через некоторое время их активная фаза была свернута.
22 ноября в Костанайской области обнаружили тело жителя Рудного Владимира Борисова, который пропал за несколько дней до этого.
24 июня в Алматы нашли мертвым 15-летнего юношу. Подросток пропал без вести 23 июня.
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