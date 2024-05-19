В Туркестанской области нашли тело пропавшей 3-летней девочки
Фото: Instagram/_volontery_shymkent_lider.kz
19 мая в Туркестанской области нашли тело девочки, которая пропала несколько дней назад, на ее поиски вышли десятки человек, сообщает Zakon.kz.
Печальную весть сообщило местное волонтерское движение.
По данным Telegram-канала OTYRAR, тело девочки нашли спустя трое суток в туалете (по всей видимости, упала в уличный туалет. – Прим. ред.).
Пропавшую без вести трехлетнюю девочку в селе Сиргели Сарыагашского района искали с 16 мая.
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