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В Туркестанской области нашли тело пропавшей 3-летней девочки

Асылым Лес, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 10:12 Фото: Instagram/_volontery_shymkent_lider.kz
19 мая в Туркестанской области нашли тело девочки, которая пропала несколько дней назад, на ее поиски вышли десятки человек, сообщает Zakon.kz.

Печальную весть сообщило местное волонтерское движение.

По данным Telegram-канала OTYRAR, тело девочки нашли спустя трое суток в туалете (по всей видимости, упала в уличный туалет. – Прим. ред.). 

Пропавшую без вести трехлетнюю девочку в селе Сиргели Сарыагашского района искали с 16 мая. 

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