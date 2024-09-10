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В Казахстане будут изучать причины и последствия обмеления Каспийского моря

В Казахстане будут изучать причины обмеления Каспийсккого моря и его последствия, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 16:30 Фото: pxhere
Министерство экологии и природных ресурсов подготовило поправки в деятельность НАО "Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря", сообщает Zakon.kz.

В частности, в основные виды деятельности НАО "Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря" добавлено изучение причин и последствий обмеления Каспийского моря.

Помимо этого институт занимается мониторингом окружающей среды и научно-исследовательскими работами в казахстанском секторе Каспийского моря на предмет сохранения и воспроизводства природных ресурсов Каспийского моря, укреплением сотрудничества научно-исследовательских институтов и организаций прикаспийских государств.

Как поясняется, дополнение внесено в связи с поручением президента Казахстана, данным во время рабочей поездки в Мангистаускую область 7 ноября 2022 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 сентября.

Постановление правительства о создании НАО "Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря" было принято правительством республики 25 января 2024 года.

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Открытые НПА МЭПР РК Правительство РК Казахстан 2024 год Каспийское море
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