В Казахстане будут изучать причины и последствия обмеления Каспийского моря
В частности, в основные виды деятельности НАО "Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря" добавлено изучение причин и последствий обмеления Каспийского моря.
Помимо этого институт занимается мониторингом окружающей среды и научно-исследовательскими работами в казахстанском секторе Каспийского моря на предмет сохранения и воспроизводства природных ресурсов Каспийского моря, укреплением сотрудничества научно-исследовательских институтов и организаций прикаспийских государств.
Как поясняется, дополнение внесено в связи с поручением президента Казахстана, данным во время рабочей поездки в Мангистаускую область 7 ноября 2022 года.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 сентября.
Постановление правительства о создании НАО "Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря" было принято правительством республики 25 января 2024 года.