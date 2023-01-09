В Щучинске подросток ушел помогать другу и не вернулся
Мама без вести пропавшего обратилась в полицию 8 января. Она уточнила, что ночью сын решил помочь другу толкнуть машину, застрявшую в снегу. После ухода Руслан звонил несколько раз, но позже перестал выходить на связь.
"На поиски подростка ориентированы подразделения департамента, личный состав Бурабайского РОП, ПОП, ЛОП ст. Курорт-Боровое, общественность и иные силы".Пресс-служба ДП Акмолинской области
Также в распространяемом сообщении отмечены приметы подростка: глаза зеленые, рост около 155-160 см.
На момент ухода был одет: серая вязаная шапка, черно-синего цвета куртка, черное спортивное трико, зимние коричневые кроссовки, при себе имел сотовый телефон марки LG в корпусе золотистого цвета.
Перед Новым годом в Шымкенте пропала 15-летняя Анель Сагидуллаева. Ее нашли через семь дней. Как оказалось, девочка все эти дни скрывалась у малознакомых людей. Она пыталась самостоятельно устроиться на работу.