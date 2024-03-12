Россиянка насмерть замерзла в Щучинске

Тело женщины 1997 года рождения обнаружили в городе Щучинске Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает издание aqmolive, тело нашли утром 11 марта возле шлагбаума в направлении лагеря "Балдаурен". Также сказано, что погибшей оказалась гражданка России. Последние два года она проживала в Щучинске с парнем.

Накануне она ушла кормить бродячих собак.

"Со слов парня, Татьяна позвонила вечером и попросила приготовить ей горячую ванну, так как сильно замерзла, и сообщила, что скоро придет домой. Однако после этого на связь не выходила. Спиртными напитками не злоупотребляла, на учетах не состояла", – говорится в публикации.

В пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области уточнили, что при проведении первичного осмотра трупа каких-либо телесных повреждений не обнаружено.

"Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам экспертизы будет принято окончательное процессуальное решение". Пресс-служба ДП Акмолинской области

Предварительно установлено, что причиной смерти является переохлаждение организма.

Летом 2023 года в Боровом женщина сорвалась со скалы при попытке сделать фото. В полиции тогда заявили, что во время подъема на смотровую площадку горы Болектау женщина хотела сфотографироваться, однако сорвалась с высоты 15 метров и при падении ударилась о камень.