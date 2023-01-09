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Автобус опрокинулся на трассе Караганда – Новосибирск

ДТП Фото: 22.мвд.рф
9 января сошел с трассы и перевернулся автобус, следовавший по маршруту "Караганда – Новосибирск". ДТП произошло в 17 километрах от населенного пункта Панкрушиха, рассказали в прокуратуре Алтайского края, сообщает Zakon.kz.

ДТП

Фото: 22.мвд.рф

За рулем автобуса "Ютонг" был мужчина 1958 года рождения. Он не справился с управлением автобуса и допустил опрокидывание. В салоне находились 54 человека. 

ДТП

Фото: 22.мвд.рф

В результате ДТП травмы получила девушка 2004 года рождения, госпитализация не потребовалась. О состоянии остальных пассажиров пока не сообщается. 

автобус

Фото: 22.мвд.рф

Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

31 октября 2022 года ехавший из Костаная в Екатеринбург автобус опрокинулся в кювет в Челябинской области. В автобусе были 22 пассажира. 


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