Автобус опрокинулся на трассе Караганда – Новосибирск

9 января сошел с трассы и перевернулся автобус, следовавший по маршруту "Караганда – Новосибирск". ДТП произошло в 17 километрах от населенного пункта Панкрушиха, рассказали в прокуратуре Алтайского края, сообщает Zakon.kz.





Фото: 22.мвд.рф



За рулем автобуса "Ютонг" был мужчина 1958 года рождения. Он не справился с управлением автобуса и допустил опрокидывание. В салоне находились 54 человека.

Фото: 22.мвд.рф

В результате ДТП травмы получила девушка 2004 года рождения, госпитализация не потребовалась. О состоянии остальных пассажиров пока не сообщается.

Фото: 22.мвд.рф



Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

31 октября 2022 года ехавший из Костаная в Екатеринбург автобус опрокинулся в кювет в Челябинской области. В автобусе были 22 пассажира.



