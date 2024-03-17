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Следовавший из Казахстана пассажирский автобус опрокинулся на трассе в России

Следовавший из Казахстана пассажирский автобус опрокинулся на трассе в России , фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 20:40 Фото: МЧС Алтайского края
Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Шымкент – Новосибирск, опрокинулся в России, семь человек пострадали, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС Алтайского края, ДТП произошло утром 17 марта на автомобильной дороге регионального значения в районе села Гришковка Немецкого национального района.

"Произошло опрокидывание автобуса, следовавшего по маршруту Шымкент – Новосибирск. Водитель автобуса не справился с управлением, допустил съезд транспортного средства с трассы и опрокидывание автобуса на бок. В автобусе находилось 56 человек (двое из которых – водители), 54 пассажира из них три ребенка", – говорится в сообщении.

По информации российского ведомства, всего пострадали семь человек. Они получили ушибы легкой степени. Всех осмотрели сотрудники скорой помощи. Один человек госпитализирован в городскую больницу Славгорода.

"Движение транспорта на данном участке дороги не затруднено. Пожарно-спасательными подразделениями автобус стабилизирован. Техника исправна. Водители самостоятельно выдвигаются на данном автобусе в Казахстан. Пассажирам предоставлен автобус для доставки к месту следования – в Новосибирск", – рассказали в МЧС.

Ранее сообщалось о другом ДТП. 17 марта в Алматы напротив крупного торгово-развлекательного центра произошла авария со смертельным исходом. 

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