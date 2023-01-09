Ветер снес крышу школы в Павлодарской области

В селе Актау Железинского района Павлодарской области ураганный ветер снес кровлю школы. Как рассказали Zakon.kz в ДЧС региона, никто не пострадал.

Инцидент произошел ночью 9 января.

"Ветром снесло крышу со спортзала двухэтажного здания Березовской общеобразовательной основной школы на площади 240 квадратных метров". Пресс-служба ДЧС Павлодарской области





Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области



В ведомстве уточнили, что жертв и пострадавших нет.





Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области



Также отмечено, что согласно данным синоптиков, порывы ветра ночью достигали 17 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что из-за непогода ученики Костаная, Семея и Астаны переведены на дистанционный формат обучения.