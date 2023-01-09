Бесконтрольная охота на волков привела к снижению их числа в Казахстане

В Казахстане волк включен в список охотничьих видов, сообщает Zakon.kz.

Приказом Министра экологии и природных ресурсов РК от 28 декабря 2022 года волк включен в перечень ценных видов животных, являющихся объектами охоты. При этом, останется возможность регулирования численности вне сезона охоты в случае нападения волков на домашний скот. В Казахстанской ассоциация сохранения биоразнообразия рассказали, почему это очень важно.

Ранее волк находился только в перечне видов, численность которых подлежит регулированию. Это позволяло практически бесконтрольно добывать волков в течение года. Такой подход нанес существенный ущерб популяции. Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия

Как отметили в ассоциации, в ряде районов волк практически исчез, а в Северо-Казахстанской области перестал встречаться вовсе. Причиной, вероятно, стало катастрофическое падение численности диких копытных в 2000-х годах, совпавшее с пиком популярности спортивной охоты на снегоходах.

В ассоциации заявили, что сокращение популяций крупных хищников до численности ниже оптимальной всегда ведет к негативным изменениям в экосистемах.

В январе 2022 года экоактивист Сакен Дилдахмет со ссылкой на данные Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК сообщил, что в Казахстане волки на грани исчезновения. Он отметил, что численность волков в 2021 году на территории Казахстана составила порядка 14 408 особей, а в 2019 году хищников насчитывалось 12 812.