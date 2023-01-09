Игрок "Барыса" Алекс Грант объявлен лучшим защитником недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги на основании выступлений игроков назвала лауреатов восемнадцатой недели, среди которых оказался канадский легионер "Барыса" – Алекс Грант, сообщает Zakon.kz.

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Североамериканский хоккеист Алекс Грант стал лучшим защитником КХЛ впервые в своей карьере. Он набрал 5 (4+1) очков в четырех матчах недели.









8 января, в матче с "Адмиралом" Грант забил четыре шайбы, став первым защитником в истории КХЛ, который отличился четыре раза в одной игре.









Также Алекс записал в свой актив шесть силовых приемов и шесть заблокированных бросков.











Помимо Алекса Гранта в других номинациях победили: лучший вратарь – Тимур Билялов ("Ак Барс"), лучший нападающий – Александр Хмелевский ("Салават Юлаев"), лучший новичок – Никита Гребенкин ("Амур").









9-го января Алекс Грант со своими коллегами из "Барыса" встречается в повторной игре против "Адмирала". И к этой минуте казахстанцы проигрывают со счетом 0:1.







