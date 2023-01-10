Существует ли безопасная доза? Нарколог развенчал миф об алкоголе

Как рассказал Zakon.kz врач-нарколог Мади Токанов, нет абсолютно безопасного для организма количества алкоголя, однако минимизировать вред здоровью все-таки можно.

Многие полагают, что если употреблять спиртное в определенных пределах, то вреда для здоровья не будет. Некоторые считают, что пара фужеров вина даже может быть полезной. Врач убежден, что безопасных доз не существуют.

"Чем меньше человек употребляет спиртных напитков, тем лучше для его здоровья. Выпивающим рекомендую следующее: во время застолья налегать на калорийную пищу – это замедлит процесс расщепления алкоголя. Алкоголь сам по себе является калорийным веществом, и употребление калорийной пищи вызывает отвращение от алкоголя. В этой связи человек старается употреблять меньше спиртных напитков, так как желудок уже полон". Мади Токанов

Как советует врач, чтобы легче было переносить алкоголь, нужно пить больше жидкости. Существует такая пропорция: на одну выпитую рюмку алкоголя – стакан воды.



"Употребляемая жидкость, особенно подсоленная, ускорит метаболизм. Алкоголь замедляет процессы, отнимая соль в организме. При этом на утро человек будет чувствовать себя лучше. Увеличивая количество выпитой жидкости, вы восстанавливаете водно-солевой баланс в организме". Мади Токанов

Специалист дал пять ключевых рекомендаций при употреблении спиртосодержащих напитков:

Пейте меньше, особенно алкогольных напитков, превышающих 10% градусов. Не спешите с принятием алкоголя, как говорится, привыкайте смаковать. Употребляйте больше жидкости. Алкоголь лучше пить маленькими порциями. Выбирайте бесцветные напитки, содержащие меньше канцерогенов.

Мади Токанов добавил, что любые виды алкогольных напитков смешивать нельзя. Данное правило позволит снизить риск аллергии и отравления токсическим веществом от красителей, имеющихся в разных видах напитков. И конечно, чаще всего, чем дороже алкогольный продукт, тем меньше в нем содержится этилового спирта.



"Нет такого понятия, как "полезные" алкогольные напитки. Любое его количество, независимо, вино это, водка или пиво, вызывает опьянение у человека. Так как в нем содержится этиловый спирт того или иного количества. В Азии есть традиция употреблять кумыс. Если есть возможность заменить алкоголь кумысом, то вреда будет намного меньше, чем от употребления любых алкогольных напитков, содержащих этиловый спирт". Мади Токанов

Также эксперт рассказал, как быть в ситуации, когда произошло отравление горячительными напитками. Нарколог подчеркнул: если произошло отравление алкоголем, то ни в коем случае нельзя "поправлять здоровье" употреблением алкогольных напитков.

"Это называется похмельным синдромом, если утром начинается запойное явление. Состояние человека не улучшается, а усугубляется. Ни в коем случае нельзя опохмеляться утром, то есть выпивать очередную порцию алкоголя. Повторюсь, лучше пить как можно больше жидкости". Мади Токанов

По словам специалиста, если у человека есть аппетит, то лучше есть белковосодержащую и углеводную еду.



"В яйцах, к примеру, содержится много полезных веществ для организма, а также рекомендуется употреблять кофе, крепкий чай – кофеиносодержащие жидкости улучшают состояние. Максимально помогает улучшить состояние организма движение, физические нагрузки ускоряют метаболизм". Мади Токанов

Ранее нарколог рассказал, что будет с организмом при ежедневном употреблении алкоголя.

