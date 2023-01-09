Непогода в Казахстане: автобусам и машинам на дизтопливе планируют ограничить движение

Фото: pixabay

В АО "НК "ҚазАвтоЖол" обратились к водителям и пассажирам. В компании отметили, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю на территории Казахстана ожидается сильное похолодание, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: