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Непогода в Казахстане: автобусам и машинам на дизтопливе планируют ограничить движение

Непогода в Казахстане: автобусам и машинам на дизтопливе планируют ограничить движение Фото: pixabay
В АО "НК "ҚазАвтоЖол" обратились к водителям и пассажирам. В компании отметили, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю на территории Казахстана ожидается сильное похолодание, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении сказано, что метеорологи прогнозируют морозы до минус 30 градусов.

Согласно данным Telegram-канала "Казавтожол", понижение температуры воздуха может привести к риску замерзания топливной системы автотранспорта.

"На республиканских трассах Национальным оператором автодорог планируется введение временных ограничений движения в ряде областей для пассажирских рейсовых автобусов и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями".АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 10-12 января 2023 года: сильные морозы сохраняются на большей части страны.

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Анастасия Московчук
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