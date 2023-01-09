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В Астане школьники и студенты первых курсов 10 января будут учиться дистанционно

обучение Фото: pixabay
В Астане школьники и студенты первых курсов 10 января будут учиться дистанционно, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Управление образования города, переход связан с непогодой.


"В связи с ухудшением погодных условий 10 января 2023 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 8 регионах страны 10 января объявлено штормовое предупреждение.

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Елена Беляева
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