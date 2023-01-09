В Астане школьники и студенты первых курсов 10 января будут учиться дистанционно
Фото: pixabay
В Астане школьники и студенты первых курсов 10 января будут учиться дистанционно, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает Управление образования города, переход связан с непогодой.
"В связи с ухудшением погодных условий 10 января 2023 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в 8 регионах страны 10 января объявлено штормовое предупреждение.
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