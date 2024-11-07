Школьники и студенты колледжей Павлодара в пятницу будут учиться дистанционно

Из-за непогоды школьники и колледжей Павлодара 8 ноября 2024 года будут учиться дистанционно, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в Управлении образования региогна.





"Учащиеся 0-11 классов и студенты 1-2 курсов колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении.

Ранее в Астане учеников до 9 класса второй смены перевели на дистанционку.