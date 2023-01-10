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Бывший президент Бразилии Болсонару уехал в США для лечения

Жаир Болсонару в больнице в США Фото: Instagram/jairmessiasbolsonaro
9 января Жаир Болсонару слег в больницу в американском штате Флорида с болями в желудке. По возвращении в Бразилию его ждет участие в нескольких расследованиях в Верховном суде страны, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 9 января, бывший президент Бразилии Жаир Болсонару слег в больницу во Флориде с болями в желудке. 1500 его сторонников были задержаны в столице Бразилиа после штурма ключевых зданий, сообщает Reuters.

Болсонару заявил, что планировал остаться в США до конца января, но теперь намерен вернуться в Бразилию раньше, чтобы посетить своих врачей.

Ему предстоит поучаствовать в нескольких расследованиях в Верховном суде Бразилии, а его будущее в США, куда он приехал по визе, выданной главам государств, дипломатам и другим правительственным чиновникам, находится под вопросом.

Демократ в Конгрессе США Хоакин Кастро заявил, что США не должны давать убежище "авторитаристу, вдохновляющему внутренний терроризм", и должны отправить Болсонару обратно в Бразилию. Правительство США отказалось комментировать текущий визовый статус Болсонару.

8 января в Бразилии толпы напали на Конгресс, Верховный суд и президентский дворец. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Президента экстренно эвакуировали на окраину столицы из-за захвата правительственных зданий.

Избранный президент Луис Инасио Лула да Силва пообещал привлечь виновных в беспорядках к ответственности.

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