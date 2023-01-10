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В Казахстане установлена квота на привлечение иностранной рабочей силы на 2023 год

В Казахстане установлена квота на привлечение иностранной рабочей силы на 2023 год Фото: pexels
Квота на привлечение иностранных работников в 2023 году составила 0,24% от численности рабочей силы в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В 2023 году общая квота установлена в размере 0,24% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22,2 тыс. единиц.

Квота на привлечение иностранной рабочей силы в 2023 году распределена на 4 категории:

  • 949 разрешений по первой категории (руководители и их заместители),
  • 5 313 – по второй категории (руководители структурных подразделений).

Основная часть разрешений относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 10 818 и 2 100 единиц соответственно.

Как отметили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения, на сезонные работы может быть привлечено до 3 080 человек.

"На 2023 год квота на привлечение трудовых иммигрантов для работы в домашних хозяйствах установлена в размере 3,2% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 296,7 тыс. единиц". Министерство труда и социальной защиты населения

В 2022 году местными исполнительными органами работодателям было выдано и продлено 13,4 тыс. разрешений для привлечения иностранной рабочей силы, что составило 63,5% от перераспределенной квоты (21,1 тыс.).

В настоящее время в Казахстане работают 13 951 иностранец.

Также в стране увеличена квота приема кандасов и переселенцев на 2023 год. Приказом министра труда и социальной защиты населения региональная квота приема кандасов и переселенцев на 2023 год установлена в количестве 8 652 человека, что на 566 человек больше, чем в 2022 году.

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