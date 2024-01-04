Квоту на привлечение иностранной рабочей силы на 2024 год уменьшили в Казахстане
Квота на привлечение иностранных работников в 2024 году в процентном отношении к численности рабочей силы составила:
- по разрешениям, выдаваемым местным исполнительным органом работодателю, – 0,23%;
- на привлечение трудовых иммигрантов – 3,1%.
Приказ вводится в действие 14 января 2024 года.
По сравнению с 2023 годом квота незначительно уменьшена. По сообщению Министерства труда, в 2023 году общая квота составляла 0,24% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22,2 тыс. единиц. В свою очередь квота на привлечение трудовых иммигрантов для работы в домашних хозяйствах в прошлом году была установлена в размере 3,2% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 296,7 тыс. единиц.
Мы писали, что на 1 октября 2023 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана трудились 14 534 иностранных гражданина. 1529 казахстанских работодателей привлекали к себе ИРС. Помимо этого, на них работают более 471,7 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96,9% от общей численности работников.
В 2023 году наибольшее количество иностранцев трудились в сферах:
- строительства – 4887 человек (34,5%),
- сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1637 человек (11,5%),
- горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1360 человек (9,6%),
- обрабатывающей промышленности – 1219 человек (8,3%),
- профессиональной, научной и технической деятельности – 896 человек (6,3%).
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