Квоту на привлечение иностранной рабочей силы на 2024 год уменьшили в Казахстане

Министр труда подписала приказ от 28 декабря 2023 года об установлении квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2024 год, сообщает Zakon.kz.

Квота на привлечение иностранных работников в 2024 году в процентном отношении к численности рабочей силы составила:

по разрешениям, выдаваемым местным исполнительным органом работодателю, – 0,23% ;

; на привлечение трудовых иммигрантов – 3,1%.

Приказ вводится в действие 14 января 2024 года.

По сравнению с 2023 годом квота незначительно уменьшена. По сообщению Министерства труда, в 2023 году общая квота составляла 0,24% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22,2 тыс. единиц. В свою очередь квота на привлечение трудовых иммигрантов для работы в домашних хозяйствах в прошлом году была установлена в размере 3,2% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 296,7 тыс. единиц.

Мы писали, что на 1 октября 2023 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана трудились 14 534 иностранных гражданина. 1529 казахстанских работодателей привлекали к себе ИРС. Помимо этого, на них работают более 471,7 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96,9% от общей численности работников.

В 2023 году наибольшее количество иностранцев трудились в сферах:

строительства – 4887 человек (34,5%),

сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1637 человек (11,5%),

горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1360 человек (9,6%),

обрабатывающей промышленности – 1219 человек (8,3%),

профессиональной, научной и технической деятельности – 896 человек (6,3%).

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