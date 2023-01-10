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В Астане школьники и студенты будут учиться дистанционно во вторую смену

школа Фото: Zakon.kz
Учащихся второй смены и студентов 1-2 курса колледжей 10 января перевели на дистанционный формат обучения в столице. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в Управлении образования города Астаны.

Такое решение связано с ухудшением погоды и понижением температуры воздуха до -33°С. 

"В связи с ухудшением погодных условий 10 января 2023 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей второй смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.

10 января стало известно, что в Астане, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской области школьников первой смены перевели на дистанционный формат учебы. 

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