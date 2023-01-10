В Астане школьники и студенты будут учиться дистанционно во вторую смену

Фото: Zakon.kz

Учащихся второй смены и студентов 1-2 курса колледжей 10 января перевели на дистанционный формат обучения в столице. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в Управлении образования города Астаны.

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