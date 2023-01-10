Убийцу бывшего премьера Японии Синдзо Абэ признали вменяемым

В ходе допросов он заявил, что убил бывшего премьера, поскольку был уверен в его связях с религиозной организацией "Церковь объединения", сообщает Zakon.kz.

Безработного японца Тэцуя Ямагами признали вменяемым по итогам принудительной психиатрической экспертизы, которую проводили с июля 2022 года. Его перевели из закрытого медицинского учреждения в полицейскую тюрьму города Нара, сообщает ТАСС.



Ожидается, что Ямагами до 13 января предъявят обвинения в убийстве и незаконном владении оружием.

Бывший военный моряк 8 июля 2022 года выстрелом в спину убил экс-премьера Абэ, выступавшего на предвыборном митинге на одной из улиц города Нара на юго-западе главного японского острова Хонсю.

Ямагами использовал при этом многоствольное стрелковое устройство, которое он сам сделал и тщательно испытал. Стрелявшего схватили и арестовали на месте преступления.

В ходе допросов он заявил, что убил бывшего премьера, поскольку был уверен в его связях с религиозной организацией "Церковь объединения". Его мать была фанатичной сторонницей этой структуры, пожертвовала ей практически все свое состояние и привела семью к банкротству.

Последующие расследования показали, что с "Церковью объединения", которую обвиняют в вымогательствах крупных сумм у последователей, поддерживали контакты многие представители верхушки правящей в Японии Либерально-демократической партии. В настоящее время в отношении "Церкви объединения" ведется расследование.