Убийство премьера Японии Синдзо Абэ: в стране готовы распустить "Церковь объединения"

Правительство Японии готовится обратиться в суд с просьбой о роспуске религиозной организации "Церковь объединения", которая оказалась в центре общественного внимания после убийства бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, сообщает Zakon.kz.

Власти планируют провести заседание комиссии по религиозным организациям, предположительно, 12 октября, где представят план обращения в суд. После этого ожидается подача прошения в суд, сообщает РИА Новости.



В середине октября 2022 года премьер-министр Японии Фумио Кисида дал указание министру образования как можно быстрее подготовить отчет о деятельности организации "Церковь объединения" на основании закона о религиозных организациях – юридических лицах. Расследование подразумевает подозрения в отношении религиозной организации на соответствие ее деятельности закону.



В результате расследований, которые провели японские СМИ, стало известно о многочисленных случаях поборов на крупные суммы, а также заключения браков по настоянию организации, рождения детей ради усыновления другими членами организации и другие факты. Свое расследование ведет и государство. К адвокатам обратились 124 человека с коллективным требованием к организации вернуть 27,6 млн долларов.

Повышенное общественное внимание "Церковь объединения" привлекла к себе после убийства экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ, так как его убийца Тэцуя Ямагами в качестве мотива преступления назвал якобы существовавшую связь Абэ с "Церковью объединения".

Мать Ямагами внесла в эту организацию около 740 тысяч долларов в качестве пожертвований, что привело к банкротству и разрушению семьи, лишив детей средств к существованию.

Причастность Абэ к религиозной организации на сегодняшний день не доказана, но его убийство стало поводом для расследования связей политиков с этой организацией.

В результате выяснилось, что из 379 депутатов парламента от правящей Либерально-демократической партии 179, в том числе и министры, были связаны с организацией.

Согласно опросам общественного мнения, проведенного неоднократно японскими СМИ, подавляющее большинство японцев выступают за роспуск "Церкви объединения".