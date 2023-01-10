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Авиакомпании обяжут оповещать пассажиров о переносе рейсов

аэропорт Фото: акимат города Алматы
Теперь авиакомпании обязаны своевременно оповещать пассажиров по мобильному номеру и электронной почте об изменениях статуса рейса, отметили в Министерстве индустрии инфраструктурного развития 10 января, сообщает Zakon.kz.

Авиакомпании должны предоставить причины изменений статуса рейса и новом времени вылета или о новом маршруте, а также о перечне услуг, предоставляемых авиакомпаниями в связи с изменением статуса рейса.

Пассажиров защитят от недобросовестных авиаперевозчиков. Если пассажира несвоевременно доставили в пункт назначения, то для авиакомпанию оштрафуют в размере 3% от стоимости тарифа (тарифа полетного участка, на котором произошла просрочка) за каждый час просрочки, если не имело место следствие непреодолимой силы.

Авиакомпаниям разрешили ввести свой "черный список" пассажиров. Это так называемый реестр лиц, перевозка которых ограничена. Их могут не пустить на борт самолета. О "черных списках" пассажиров в Казахстане говорили еще в феврале 2022 года. 

Также в Казахстане помогут региональным аэропортам с финансовыми трудностями. В стране поддержат региональные аэропорты, которые сталкиваются с финансовыми трудностями и не могут обеспечить свои операционные затраты. Для этого будет введен механизм субсидирования.

29 декабря 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта и недропользования". В отношении гражданской авиации вносятся изменения и дополнения в Закон "Об использовании воздушного Республики Казахстан пространства и деятельности авиации", Земельный кодекс, Трудовой кодекс и другие законы. Закон содержит важные для отрасли гражданской авиации поправки.


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