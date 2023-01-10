Пропавшую 7 января женщину обнаружили живой в горах Алмарасана

10 января спасатели нашли пропавшую женщину живой в горах Алмарасана. При спуске с поляны "Терра" ее снесла небольшая лавина. Сейчас она находится в больнице, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс–службы ГУ "РОСО" МЧС РК, 7 января женщина отправилась в одиночный поход в горы, на поляну "Терра". Закончив поход, во время спуска к машине она потеряла свой телефон и трекинговые палки. Когда женщина спускалась с горы, сошла небольшая лавина.

Она рассказала, что вечером 7 января во время спуска по тропе сошла небольшая лавина, которая унесла ее в сторону реки "Проходное". Она самостоятельно выбралась из под снега, в рюкзаке был спальный мешок, смогла вытащить его, укуталась и пролежала пока ее не обнаружили спасатели.

9 января около 17:00 в дежурную часть поступил вызов о пропавшей женщине в ущелье Алмарасана.

Оперативная группа выдвинулась в составе 11 спасателей личного состава, в том числе 1 кинологический расчет, на двух единицах автомобильной техники.

Сотрудники РОСО искали всю ночь, проходя по каменистым и заснеженным горам.

Помимо РОСО были задействованы несколько волонтерских организаций, в том числе "Доброспас" и "Лидер", а так же "Служба спасения". Поиски длились всю ночь. Ближе к 04:00 пострадавшая была обнаружена, и все поисковые группы двинулись к заданным координатам.

Спасатели РОСО оказали всю необходимую помощь и начали транспортировку пострадавшей к ущелью Проходное. После пострадавшую передали бригаде ЦМК.

Фото: gov.kz

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