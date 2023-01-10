Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Пропавшую 7 января женщину обнаружили живой в горах Алмарасана

Пропавшую женщину обнаружили живой в горах Алмарасана Фото: gov.kz
10 января спасатели нашли пропавшую женщину живой в горах Алмарасана. При спуске с поляны "Терра" ее снесла небольшая лавина. Сейчас она находится в больнице, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс–службы ГУ "РОСО" МЧС РК, 7 января женщина отправилась в одиночный поход в горы, на поляну "Терра". Закончив поход, во время спуска к машине она потеряла свой телефон и трекинговые палки. Когда женщина спускалась с горы, сошла небольшая лавина.

Она рассказала, что вечером 7 января во время спуска по тропе сошла небольшая лавина, которая унесла ее в сторону реки "Проходное". Она самостоятельно выбралась из под снега, в рюкзаке был спальный мешок, смогла вытащить его, укуталась и пролежала пока ее не обнаружили спасатели.

9 января около 17:00 в дежурную часть поступил вызов о пропавшей женщине в ущелье Алмарасана.

Оперативная группа выдвинулась в составе 11 спасателей личного состава, в том числе 1 кинологический расчет, на двух единицах автомобильной техники.

Сотрудники РОСО искали всю ночь, проходя по каменистым и заснеженным горам.

Помимо РОСО были задействованы несколько волонтерских организаций, в том числе "Доброспас" и "Лидер", а так же "Служба спасения". Поиски длились всю ночь. Ближе к 04:00 пострадавшая была обнаружена, и все поисковые группы двинулись к заданным координатам.

Спасатели РОСО оказали всю необходимую помощь и начали транспортировку пострадавшей к ущелью Проходное. После пострадавшую передали бригаде ЦМК.

Пропавшую женщину обнаружили в горах Алмарасана

Фото: gov.kz

3 января 2023 года в Алматинской области потерялась семья из семи человек, которая 2 января на двух легковых авто выехала из Алматы в сторону плато Ассы и не вернулась домой. Вечером семью нашли. Их автомобили находились среди 40 машин, которые застряли в горной местности на Бартогайском водохранилище.

Читайте также

Три тела обнаружены на месте взрыва в высотке Караганды

МЧС РК: В жилом многоэтажном доме Караганды предположительно произошел взрыв газа

Автор видео об избиении школьницы поделилась новым роликом

Анастасия Стативкина
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
АФМ объявило вознаграждение за помощь в розыске ОПГ Коспаева
АФМ объявило вознаграждение за помощь в розыске ОПГ Коспаева
В Казахстане изменились требования к школьной форме
В Казахстане изменились требования к школьной форме
кто не сможет платить ЕСП с 2023 года
Кто не сможет платить ЕСП с 2023 года
Казахстан МВД мат штраф арест мелкое хулиганство
За мат в общественном месте будет грозить штраф 69 тыс. тенге или арест на 30 суток
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления