Группа из пяти подростков пропала в горах Алматы: их нашли спасатели

В горах Алматы спасатели нашли пятерых подростков, связь с которыми пропала во время спуска с пика Кумбель, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС, на пульт "112" поступило сообщение от отца одного из подростков. По его словам, группа подростков 2009 года рождения поднялась на пик Кумбель, затем спустилась в район пика Три брата и начала обратный путь, после чего перестала выходить на связь.

На поиски выдвинулись спасатели ДЧС Алматы, сотрудники Республиканской службы спасения "Барыс" и медики Центра медицины катастроф (ЦМК). Уже через час они установили визуальный контакт с группой на расстоянии около 1,5 км.

У одного из подростков во время спуска произошел приступ бронхиальной астмы. Его эвакуировали на снегоходе и передали медикам ЦМК. Остальные в сопровождении спасателей продолжили спуск до Кок Жайляу и затем были доставлены в город.

Пострадавшему оказали помощь в реанимобиле, после ингаляции его состояние стабилизировалось. Все подростки найдены, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее МЧС предупредило об опасности схода лавин в горах.