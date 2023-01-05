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"Вырос на наших глазах": Димаш Кудайберген опубликовал фото с братишкой

"Вырос на наших глазах": Димаш Кудайберген опубликовал фото с братишкой Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Всемирно известный певец, композитор и заслуженный деятель Казахстана Димаш Кудайберген 5 января 2023 года опубликовал фотоколлаж с братишкой Абильмансуром, которого поздравил с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Фотоколлаж Димаш сделал из двух совместных снимков с братишкой, которые были сделаны в 2019 и 2022 годах.

"С днем рождения, мой талантливый младший брат. Я желаю тебе всего самого наилучшего. Я верю, что однажды ты станешь одним из величайших музыкантов в мире, у тебя есть все шансы на это. Просто сделай это", – написал Кудайберген под публикацией.

Абильмансур Кудайберген уже отреагировал на поздравление брата, написав в комментариях: "Большое спасибо".

Фанаты и поклонники Димаша присоединились к поздравлениям и пожелали братишке артиста исполнения всего задуманного:

  • "Браво, Димаш! С днем рождения, Мансур!"
  • "Пусть все твои пожелания сбудутся, Димаш! Ты – прекрасный старший брат!"
  • "Пусть воплотятся в жизнь все мечты и желания нашего талантливого Абильмансурчика!"
  • "Димаш, с днем рождения брата! Передавай Мансуру от нас наилучшие пожелания. Пусть у него все складывается, как задумано!"
  • "С днем рождения, Мансур! Удачи, исполнения всего задуманного и благополучия! P.S. и слушаться старших, стремиться к исполнению слов Димаша!"
  • "Он вырос на наших глазах, было интересно наблюдать за его успехами. Я искренне желаю никогда не потерять верного направления в творчестве и в жизни!"
  • "Дорогой Димаш, с радостью присоединяемся к поздравлениям и пожеланиям. Пусть его жизнь будет удачной. Пусть выбранная дорога будет легкой и счастливой. Творческого вдохновения, верных друзей на пути!"

Также Абильмансура с днем рождения поздравила сестра Раушан, опубликовав совместное фото в Instagram-Stories.

Фото: Instagram/raushan_kudaibergen

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25 декабря 2022 года Димаш Кудайберген опубликовал видео, на кадрах которого его младший брат Абильмансур играет композицию "История одного неба". В подписи к видео Димаш уточнил, что гордится своим братом.

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